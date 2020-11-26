Son dakika haber: Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
26.11.2020 11:01
Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da son 10 günde gerçekleştirilen 56 operasyonda 532 kilo 179 gram esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da son 10 günde gerçekleştirilen 56 operasyonda 532 kilo 179 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 16-25 Kasım tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen 56 operasyonda 532 kilo 179 gram esrar, 329 gram metamfetamin, 48 gram eroin, 3 gram kokain, 47 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
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