Son dakika haber! Edebiyat tutkunlarının buluşma noktası: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Son dakika haber! Edebiyat tutkunlarının buluşma noktası: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarının anısını yaşatması adına yollarının kesiştiği tarihi lisede açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, kültür turizmi meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarının anısını yaşatması adına yollarının kesiştiği tarihi lisede açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, kültür turizmi meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği tarihi mekan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restore edilerek 6 Mart 2019'da müze olarak hizmet vermeye başladı.

Kentte Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in yaşamı, şiir ve edebiyat çalışmaları müzede yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan müze, 1 Haziran'dan itibaren açılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak müzeye alınan ziyaretçilere sosyal mesafe uyarısı da yapılıyor.

"Onların anılarını yaşatmaya çalışıyoruz"

Müze sorumlusu Mehmet Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında kentteki tüm müzelerde kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin güvenliklerine ve sağlığına dikkat ettiklerini ifade eden Canlı, "Ateş ölçerlerimiz var. Dezenfektanlarımızı kullanıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz bir kişi bile olsa uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, hijyen kontrollerinin ardından sosyal mesafe ve maske takılması şartıyla kabul ediyoruz. Ziyaretçilerimizin de bu konuda anlayış göstermesiyle süreci birlikte yürütüyoruz. Bu şekilde ziyaretlerimiz sürüyor." dedi.

Canlı, Kahramanmaraş'ın şairler ve yazarlar şehri olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Yedi Güzel Adam Müzesi'nin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Ziyaretlerin yeni normalle birlikte arttığına dikkati çeken Canlı, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın şiirin başkenti unvanının somutlaştığı nokta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'dir. Bu yüzden burası önemli. Çünkü burası tarihinde, şehrimizin olduğu kadar ülkemizin de önemli kalem sahipleri ve düşünce insanlarının yetiştiği okuldur. Günümüzde de biz onları unutmadık ve onların anılarını yaşatmaya çalışıyoruz."

Ziyaretçilerden Arzu Boynueğri ise filmini izlediği Yedi Güzel Adam'ın müzesini de hep merak ettiğini, şehir dışından gelen misafirleriyle tarihi mekanı gezme fırsatı bulduğunu belirtti.

Balıkesir'den gelen Gürsel Yavaşçı da Kahramanmaraş'ın halkı kadar müzesinin de çok güzel olduğunu, hep merak ettiği müzeyi gezmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Edebiyat tutkunlarının buluşma noktası: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
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