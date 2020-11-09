Son dakika haber: Eflani'de bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İbrahim Şenkon başkanlığında toplanarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, yaya trafiğinin yoğun olduğu ve vatandaşların kalabalık oluşturduğu bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şunlar kaydedildi:

"Yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu ilçemiz merkez Hükümet Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu olmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.