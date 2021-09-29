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Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın

29.09.2021 10:41
Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesinde bulunan ve altında banka ile iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısında, lokanta bacasından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın
Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın
Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın
Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın
Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın

İtfaiye, Arıcak, Elazığ, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elazığ'da korkutan yangın - Son Dakika


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