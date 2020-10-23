Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Aramalarda 8 gram toz esrar, uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. ve İ.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Elazığ'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika