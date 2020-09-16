Son dakika haber: Elazığ'daki orman yangını 30 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Elazığ'daki orman yangını 30 saatte kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi... Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekiple yapılan müdahale ile yaklaşık 30 saatte kontrol altına alındı.

Son dakika haber: Elazığ'daki orman yangını 30 saatte kontrol altına alındı, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekiple yapılan müdahale ile yaklaşık 30 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Palu ilçesine bağlı Damlapınar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattından dolayı çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Birçok noktada devam eden yangın için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda ekip sevk edilirken, ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi. Jandarma ve güvenlik koruyucularında ekiplere yardım için bölgeye gitti. Ekiplerin 30 saattir aralıksız müdahale ettiği yangın, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangınla ilgili soğutma çalışması yapıldığı bildirildi. Yangının 200 dönümlük alanı etkilediği öğrenildi.

(İHA)

Elazığ, Yangın, Palu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'daki orman yangını 30 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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