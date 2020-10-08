Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, Azerbaycan İş Adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın ve Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemov'u ağırladı.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Hulusi Kılıç, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Fuat Erdal'a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Erdal, haklı davasında Türkiye'nin devlet ve milletiyle kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, Üniversite olarak kardeş Azerbaycan'a hem örgün hem de açık ve uzaktan öğretim alanında nitelikli yükseköğretim hizmetleri sağlamak noktasında uzun yıllardır hizmet verdiklerini ifade etti. Azerbaycan ile tek millet olduğumuzu ve var olan iş birliklerinin artırılarak devam ettirileceğini vurgulayan Rektör Erdal, Emekli Büyükelçi Kılıç, Dernek Başkanı Cemal Yangın ve Azer Hatemov'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın, Hulusi Kılıç, Cemal Yangın ve Azer Hatemov'u uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR