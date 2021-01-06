Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,879670
|0,34
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058854
|0,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083922
|0,29
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,256683
|0,27
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027505
|0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010339
|5,22
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036843
|1,18
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025155
|0,99
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,041476
|0,96
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042288
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043843
|2,10
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,645810
|1,96
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,674037
|1,51
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082946
|1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,158350
|1,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042198
|1,45
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035137
|0,80
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,076488
|0,66
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022317
|0,59
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114173
|0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,164276
|1,04
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,868777
|1,03
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,950129
|0,96
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,775667
|0,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060859
|0,88
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064702
|1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108207
|1,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038147
|1,05
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127166
|1,04
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102370
|1,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,051408
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061866
|0,05
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,374356
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,186921
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,011987
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi