Son dakika haber! Endonezya'da maden ocağında heyelan: 11 ölü - Son Dakika

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, bölgenin önümüzdeki üç gün boyunca hafif ila orta şiddetli yağış alabileceğini belirtti. - JAKARTA

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle Muara Enim bölgesindeki bir maden ocağında heyelan meydana geldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Tanjung Lalang köyündeki maden ocağında meydana gelen heyelanda 11 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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