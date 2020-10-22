Son dakika haber! Endonezya'da maden ocağında heyelan: 11 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! Endonezya'da maden ocağında heyelan: 11 ölü
22.10.2020 13:30
Son dakika haberleri... Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle maden ocağında meydana gelen heyelan sonucu 11 işçi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle maden ocağında meydana gelen heyelan sonucu 11 işçi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle Muara Enim bölgesindeki bir maden ocağında heyelan meydana geldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Tanjung Lalang köyündeki maden ocağında meydana gelen heyelanda 11 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, bölgenin önümüzdeki üç gün boyunca hafif ila orta şiddetli yağış alabileceğini belirtti. - JAKARTA
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