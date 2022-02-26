Son dakika haber... Endonezya'daki 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 86'ya yükseldi - Son Dakika

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 86'ya çıktı.

Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, basına yaptığı açıklamada, Sumatra Adası'nın kuzeyinde dün yaşanan deprem nedeniyle çöken bina enkazlarında ve heyelan nedeniyle toprak altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Muhari, depremde şimdiye kadar tespit edilebilen ölü sayısının 8, yaralı sayısının ise 86'ya ulaştığını kaydetti.

Hayatını kaybedenlerden 5'inin Pasaman, 3'ünün de batı Pasaman ilçesinden olduğunu vurgulan Muhari, en az 435 ev ve binanın zarar gördüğünü, 6 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Sarsıntıların komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, depremin bölgede heyelanı tetiklediğini ifade etmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya'da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde Ocak 2021'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde de en az 105 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6 bin 500 kişi ise yaralanmıştı.