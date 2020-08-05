Son dakika haber: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Kütahya'da bir enerji nakil hattının yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'da tesis edilecek Emet Espey KÖK Umutlu enerji nakil hattının yapımı amacıyla söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.