Son dakika haber: Eren Bülbül'ün adı Çayırova'da yaşayacak - Son Dakika

Şehit Eren Bülbül'ün adı, Çayırova ilçesindeki bir üst geçide verilecek.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi Çayırova'da yaşatılacak.

Eren Bülbül'ün, 24 Haziran 2017 tarihinde "Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın." paylaşımının üçüncü yıl dönümünde gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında, Çayırova Belediyesinin söz konusu teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Eren Bülbül'ün adı, Ali Haydar Efendi Caddesi'nde bulunan üst geçide verilecek.