Son dakika haber! Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

03.01.2021 17:49
Son dakika haber! Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bagür Mahallesi'nde sokak satıcısı olduğu iddia edilen E.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 39 hap, 9 fişek, 18 gram metamfetamin, 230 gram esrar bulundu.

Şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Diyarbakır, Uyuşturucu, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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