Son dakika haber! ESENYURT'TA BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta sağ ve sol bacağından bıçaklanan Cihan İpekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ESENYURT'ta sağ ve sol bacağından bıçaklanan Cihan İpekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahalesi 2116 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağ ve sol bacağından yaralı olan Cihan İpekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan Fatih A.'nın ise yaralı olarak kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi. Cihan İpekçi hastanede hayatını kaybederken, Fatih A. polis ekiplerine kendisi ile Cihan İpekçi'yi bıçaklayan kişinin Taner İ. olduğunu ifade etti. Fatih A.'nın üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, otomobilinde yapılan aramada ise 2 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Fatih A.'nın ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Taner İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Taner İ. dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:48
Kaynak: DHA
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