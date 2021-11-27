Üye Girişi
Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

27.11.2021 08:44
Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta, 4 katlı plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta, 4 katlı plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere ve Fransa arasında mektup krizi! İngilizlerin taktığı lakap Macron'u çıldırtacak 07:58 İngiltere ve Fransa arasında mektup krizi! İngilizlerin taktığı lakap Macron'u çıldırtacak Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi 01:13 Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi Öğretmenin 21:38 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Öğrencisinin şaka yaptığı ortaya çıktı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti 18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş

Son Dakika Haberleri
01:07 Bütçe görüşmelerine Kavala gerginliği damga vurdu: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?
00:57 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi
00:57 Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor
00:35 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor
00:25 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine yanıt geldi
00:15 Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye hakkında konuştu
23:42 Balotelli'nin en büyük motivasyonu boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra şaşkınlık yarattı
23:40 İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu
23:38 Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı teklifi mi götürüyor? İddiaları yalanladı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı teklifi mi götürüyor? İddiaları yalanladı         
08:41
Müge Anlı'dan romantik paylaşım! Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı'dan romantik paylaşım! Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
07:49
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Tarihi Çiçek Pasajı'nda bir kadını rehin alarak havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı Tarihi Çiçek Pasajı'nda bir kadını rehin alarak havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı         
07:13
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 08:48:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Esenyurt'taki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement