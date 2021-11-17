Son dakika haber! Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davası yeniden görülecek - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratının beraat ettiği 'ihaleye fesat karıştırma' davasında kararı bozan Yargıtay tarafından dosyanın tekrar alt mahkemeye gönderilmesinin ardından ilk duruşma 18 Kasım Perşembe günü görülecek.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratı hakkında "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kamu görevlisinin resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının bu suçlardan beraat kararını yerinde görmeyerek, yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar açıldı. İlk duruşma 18 Kasım tarihinde görülecek. - ESKİŞEHİR