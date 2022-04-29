Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

29.04.2022 11:05

Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü ailesinde 4 kişiyi yaraladı Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gelen damat Mehmet Ali K., kayınpederini bıçakla öldürdükten sonra, eşi dahil evde bulunan 4 kişiyi de yaraladı.

Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü ailesinde 4 kişiyi yaraladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gelen damat Mehmet Ali K., kayınpederini bıçakla öldürdükten sonra, eşi dahil evde bulunan 4 kişiyi de yaraladı. Çıkan arbede sonucunda ise damat ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak'a boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mehmet Ali K., ile Necmeddin Dindaş ve Hayrettin Dindaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında başlayan kavgada Mehmet Ali K., bıçakla kayınpederi Necmeddin Dindaş'ı, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş'ı, boşanma aşamasındaki eşi Müberra K'yi, Rahime Dindaş'ı ve yengesi Hatice Dindaş'ı yaraladı. Yaralılardan Necmeddin Dindaş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Dindaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri 2 dakikada olay yerine ulaştı

Kavganın büyümesiyle Necmeddin Dindaş'ın yaralandığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler Mehmet Ali K.'yı bıçakla birlikte kayınpederi Necmeddin Dindaş'ı bıçaklarken yakaladı. Arbedede yaralanan Mehmet Ali K.'da Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de damat dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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