Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi'ndeki bir ev ile eklentilerinde arama yaptı.
Aramalarda, kaçak içki yapımında kullanılan aparat ve ekipmanlar, 560 litre içki ile 12,5 litre damıtılmış alkol alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi N.F'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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