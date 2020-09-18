Son dakika haber | Ezineli minibüsçülerden komisyon kararına tepki - Son Dakika

Son dakika haber | Ezineli minibüsçülerden komisyon kararına tepki

Son dakika gündem haberi... Ezineli minibüsçüler Çanakkale İl Trafik Komisyonunun aldığı karar ile ilçe minibüslerinin il merkezine girişlerine büyük çaplı kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi.

Son dakika haber | Ezineli minibüsçülerden komisyon kararına tepki, System.String[]

Ezineli minibüsçüler Çanakkale İl Trafik Komisyonunun aldığı karar ile ilçe minibüslerinin il merkezine girişlerine büyük çaplı kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi.

Ezine Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Konca ile Ezine Birlik Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Çırkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Trafik Komisyonunun aldığı karar ile ilçe minibüslerinin Troya Caddesine ve eski Otogar yönüne girişleri yasaklandığını belirtti.

Konca, alınan karar ile ilçe minibüslerinin sadece sabah 07.30-09.00 ile akşam 17.00-19.00 saatleri arasında Troya Caddesine girmelerine izin verilirken, bu saatler arasında da iniş ve binişler için ise sadece Doğalgaz Durağı, Havaalanı Durağı ve Medical Park Hastanesi Durağı olarak sınırlandırma getirildiğini hatırlatarak, vatandaşlardın mağdur olduğunu anlattı.

Çırkan ise kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar sonucu özellikle sabah ve akşam yapılan saat uygulaması ile vatandaşlarımızın il merkezine girişlerine ve il merkezinden ilçelere gidişlerine büyük kısıtlama getirilmiştir. Vatandaşlarımızdan bizlere gelen şikayetlerin en başında il merkezine girişleri ve il merkezinden ilçelere gidiş için kullanılan eski duraklarının tekrar uygulamaya konulması en başta gelmektedir."

Esnaf Odası, Çanakkale, Ezine, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ezineli minibüsçülerden komisyon kararına tepki - Son Dakika

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