Son dakika haber | Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat - Son Dakika
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Son dakika haber | Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat

23.06.2022 15:43
Son dakika haber | Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'da 10 gün önce yangın çıkan fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 50 sanayi tesisine yönelik yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Diyarbakır'da 10 gün önce yangın çıkan fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 50 sanayi tesisine yönelik yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Diyarbakır OSB'de kozmetik ürün üretimi yapılan tesiste 13 Haziran'da çıkan, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen, 15 kişinin dumandan etkilendiği yangının ardından benzer durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat organize edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, UMKE, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat OSB'deki 50 fabrikada eş zamanlı yapıldı.

AFAD'dan 90, UMKE'den 8, itfaiyeden 25 personelin ve 18 AFAD gönüllüsünün katıldığı tatbikatta, 10 AFAD aracı, 6 itfaiye ve destek aracı, 2 de UMKE müdahale aracı yer aldı.

Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın ve devamında oluşan kimyasal sızıntıya müdahale edildi.

OSB yöneticileri, firma yetkilileri ve fabrika çalışanları tatbikatı izledi

Sirenin çalması ile tesislerden duman yükseldi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tazyikli su ve köpükle yangına müdahale etti. Eş zamanlı olarak yapılan KBRN tatbikatı kapsamında AFAD ekipleri tesislerde kimyasal maddelere maruz kalan kişileri alandan uzaklaştırarak kurulan izole çadırlara taşıdı.

UMKE ekipleri de diğer yaralanmalara ve dumandan etkilenenlerle ilgilendi.

OSB yöneticileri, firma yetkilileri ve fabrika çalışanları tatbikatı dikkatle izledi.

Ekipler, yangın ve kimyasal sızıntı tatbikatını başarıyla tamamladı.

Tatbikatta koordinasyonu sağlayan AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, katılımcılara teşekkür etti.

"Daha duyarlı olacağız"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, gazetecilere, OSB'de bir fabrikada çıkan yangının ardından AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle yapılan görüşmelerde neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yangın öncesi tedbirler ve yangın anında müdahale kabiliyeti konusunda yapılan değerlendirmeler sonucu tatbikat yapılması kararı alındığını ifade eden Fidan, "Yangına müdahale konusunda daha da duyarlı olacağız. Bu saatten sonra AFAD, UMKE ve itfaiye ile daha koordineli, yangınlara daha erken müdahale yönünde çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat - Son Dakika

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