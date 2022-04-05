Son dakika haber! Fatih'te bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Fatih'te bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 2 zanlı yakalandı

05.04.2022 13:58

Son dakika haberler... İstanbul Fatih'te, tartıştıkları bir kişiyi hedef alarak ateşledikleri silahla tesadüfen olay yerinde olan başka birinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Fatih'te, tartıştıkları bir kişiyi hedef alarak ateşledikleri silahla tesadüfen olay yerinde olan başka birinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde 31 Mart'ta Suriye uyruklu Moaz Aspar'ın (25) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmada, 2 kişinin Tahtakale'de telefon alım satım işiyle uğraşan ve ticari sebeple anlaşmazlık yaşadıkları Mecnun Avuoğlu'na silahlı saldırı düzenlediği belirlendi.

Şüphelilerden birinin, Avuoğlu'nu hedef alarak silahını ateşlediği ancak merminin tesadüfen orada bulunan Moaz Aspar'a isabet ettiği saptandı. Saldırıda kalbinden yaralanan Aspar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 2 şüphelinin kaçış istikameti ve eşkalini tespit etti.

Kimlikleri belirlenen Mehmet Can K. (22) ve Özhan G. (22) önceki gün Gaziosmanpaşa'da olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

Zanlıların ilk sorgusunda, Mecnun Avuoğlu ile ticari ilişkileri olduğunu, olaydan 10 gün kadar önce aralarındaki anlaşmazlık üzerine darbedildiklerini, bu sebeple Avuoğlu'nu korkutmak amacıyla saldırıyı düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fatih'te bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: Bir daha aç dava
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Fatih'te bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement