Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi

25.12.2020 11:47

Son dakika gündem haberine göre Kars'ta sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla çevrimiçi ders verdiği bir öğrencisini doğum günü sürpriziyle mutlu etti.

Kars'ta sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla çevrimiçi ders verdiği bir öğrencisini doğum günü sürpriziyle mutlu etti.

Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyündeki ilkokulda görev yapan ve Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için kapı önünde, bahçede ve pencerede ders anlatmasıyla gündeme gelen sınıf öğretmeni Kartoğlu, bu kez yaptığı sürprizle gönülleri fethetti.

Çok sevdiği öğrencilerinin yaş günlerini daha önce sınıfta kutlayan Kartoğlu, salgın nedeniyle yüz yüze görüşemediği bir öğrencisine çevrimiçi derste sürpriz yaptı.

Kartoğlu, canlı derste açtığı müzik eşliğinde eline aldığı pastayla öğrencisi Nisanur Şahin'in 12'nci yaş gününü kutladı.

Öğretmeninin bu sürprizi karşısında duygulanan Kartoğlu, hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı.

Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi

Arpaçay, Doğum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi - Son Dakika


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