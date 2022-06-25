Son dakika haber! FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin davada Dumankaya İnşaat hakkında müsadere kararı çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin davada Dumankaya İnşaat hakkında müsadere kararı çıktı

25.06.2022 16:43
Son dakika haber! FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin davada Dumankaya İnşaat hakkında müsadere kararı çıktı

Son dakika haberler... İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın...

İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Serhat ve Uğur Dumankaya, Veysel Erdoğan Bayoğlu, Fuat Nedim Dölen ve Abdullah Yazıcı ile bazı sanıkların avukatları katıldı.

Müdahil Dumankaya Şirketler Grubu'nu bir avukatın temsil ettiği duruşmada tarafların son beyanları alındı.

Sanıklar, savunmalarında beraatlerini talep etti, bazı sanık avukatları son savunmalar için verilen sürenin yeterli olmadığını söyledi.

Davayı karara bağlayan heyet, sanıklar Halit ve Uğur Dumankaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

Sanıklar Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinçci'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse mahkum eden heyet, sanık Abdullah Yazıcı'ya "örgüt içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Veysel Erdoğan Bayoğlu ve Fuat Nedim Dölen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti, firari sanık Barış Değer Dumankaya'nın dosyasının ayrılarak yargılanmasının devamını kararlaştırdı.

Halit, Uğur ve Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinçci ve Abdullah Yazıcı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştıran heyet, beraat eden Veysel Erdoğan Bayoğlu ve Fuat Nedim Dölen'in ise yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Heyet, FETÖ ile mali bağlantıları ve ilişkileri tespit edilen, aralarında Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğu 17 şirketin karar kesinleştiğinde müsaderesine hükmederek bu şirketlerle ilgili eylemlerin Fetullahçı Terör Örgütü faaliyetleri çerçevesinde işlendiği ve örgütsel faaliyetlerin odağı haline geldikleri anlaşıldığından kayyum olarak TMSF'nin atandığını hatırlattı.

Soruşturma aşamasında sanıkların ortaklıklarındaki şirketlere TMSF'nin kayyum atanması kararlarının hüküm kesinleşinceye kadar devamını kararlaştıran heyet, sanıkların, müsaderelerine karar verilen şirketlerdeki hisseleri haricindeki tüm kişisel malları üzerindeki tedbirlerin kaldırılarak iadesini karara bağladı.

İddianameden

İddianamede, sanıklardan Halit, Uğur ve Semih Serhat Dumankaya ile Ayla Dumankaya Pirinççi'nin "FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki çeklerin çoğunluğunun Dumankaya Grup şirketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladıkları öne sürülüyordu.

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Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Dumankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin davada Dumankaya İnşaat hakkında müsadere kararı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin davada Dumankaya İnşaat hakkında müsadere kararı çıktı - Son Dakika
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