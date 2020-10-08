Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü
08.10.2020 11:31
Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Halfeti ilçe kırsalında meydana geldi. Tarlada bir anda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası çok sayıda fıstık ağacı yanarak kül oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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