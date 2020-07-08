Son dakika haber: Galatasaray, ligde ilk kez Alanyaspor'a yenildi

Galatasaray, Alanyaspor'a karşı Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.



Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında oynadıkları maçla birlikte ligde 8. kez karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibini ligde ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Söz konusu diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.



Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. - İSTANBUL