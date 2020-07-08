Son dakika haber: Galatasaray, ligde ilk kez Alanyaspor'a yenildi - Son Dakika

Son dakika haber: Galatasaray, ligde ilk kez Alanyaspor'a yenildi

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray, Alanyaspor'a karşı Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray, Alanyaspor'a karşı Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

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Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında oynadıkları maçla birlikte ligde 8. kez karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibini ligde ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Söz konusu diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.


Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Galatasaray, ligde ilk kez Alanyaspor'a yenildi - Son Dakika Spor
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