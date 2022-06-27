Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

27.06.2022 14:18
Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Bostancı Mahallesinde durumundan şüphelendiği Z.N, C.E ve A.A'yı durdurdu.

Şahısların üst aramasında 53.41 gram metamfetamin ile 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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