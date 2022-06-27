Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten motosiklet hırsızlığı

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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