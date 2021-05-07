GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ - Son Dakika

GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

07.05.2021 12:40

Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyaları oluşumunun, arıtılmamış evsel atıkların derin deşarj sistemleri ile denize dökülmeleri ve sıcaklık değişimleri nedeniyle meydana geldiğini belirterek, bir süre sonra denizin kendiliğinden normale...

Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyaları oluşumunun, arıtılmamış evsel atıkların derin deşarj sistemleri ile denize dökülmeleri ve sıcaklık değişimleri nedeniyle meydana geldiğini belirterek, bir süre sonra denizin kendiliğinden normale döneceğini belirtti.

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, deniz salyası ile kaplandı. Uzun süredir devam eden deniz kirliliği ile ilgili olarak Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan açıklamalarda bulundu. Başkan Sertaslan, olayın sanayi atıkları nedeniyle değil, arıtılmamış evsel atıkların derin deşarj sistemleri ile denize dökülmeleri ve sıcaklık değişimleri nedeniyle meydana geldiğini belirterek bir süre sonra denizin kendiliğinden normale döneceğini dile getirdi.

HAVA ŞARTLARI BÖYLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KÖTÜ GÖRÜNTÜ DEVAM EDECEKTİR

Başkan Sertaslan, 'Son bir aydır Gemlik Körfezi'nde hepimizi rahatsız eden bir durum var. Bu bir doğa olayı. Kulaktan dolma şeyler söyleniyor. Deniz yüzeyi bir mikroorganizma nedeniyle hoş olmayan bir görüntüye sahip. Birtakım araştırmalar yaptık. Maalesef yapılacak bir şey yok. Bu durumu bir canlı organizma yaratıyor. Durumun adı müsilaj. Deniz tabanında fosfor ve azotun yoğunlaşması, deniz suyu sıcaklığının periyodik şekilde artmasının yarattığı bir durum. O organizmanın yaşam alanı bulup hızlıca çoğalması ile ortaya çıkıyor. Gördüğümüz onun ölüp yüzeye çıkan hali. Görmediğimiz ve aslında sorun olan daha ciddi bir popülasyon suyun içinde. Kendini atacak bir yer bulabilirse deniz temizleniyor. Bir iki gün görünen şey elverişli ortamlarda aylarca sürebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi ile irtibat kurduk. Hava şartları böyle devam ettiği sürece kötü görüntü devam edecektir' dedi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA 2006 YILINDAN İTİBAREN SORUN ÇIKARMAYA BAŞLADI

Bu olayın sebebinin, evsel atıkların arıtılmadan denize atılması olarak belirten Başkan Sertaslan sözlerini şöyle tamamladı

'Orhangazi arıtmasının yapılması lazım. Evsel atıkların arıtılmadan körfeze atılmaması lazım. Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün belediyelerin bunu yapması gerekiyor. Yıllardır evsel atıklar derin deşarj denilen bir sistemle denize bırakıldı. Sonunu hep birlikte görüyoruz. Bunun balık popülasyonu üzerinde ciddi bir etkisi var. Belediyemiz de endüstri kuruluşlarımız da arıtmadan suyunu körfeze bırakmamalı. Müsilaj dediğimiz olay, İngilizce ismi ile marine snow yani deniz karı, ilk olarak 1700'lü yıllarda Adriyatik Denizi'nde görülmüş. Ama Türkiye'de ilk defa 2006 yılından itibaren sorun çıkarmaya başladı. Deniz kendine kıyı bulabilseydi, Marmara'yı beton bir göl haline getirmeseydik yükünü üzerinden atardı. Ama her yer beton ve kaya, dibe çökeceği güne kadar bekleyeceğiz.?

GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi, Marmara Denizi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ - Son Dakika


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