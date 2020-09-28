Son dakika haber... Girişimciler "BİGG Arçelik Garage Programı" ile TÜBİTAK'tan 1,6 milyon TL hibe kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... Girişimciler "BİGG Arçelik Garage Programı" ile TÜBİTAK'tan 1,6 milyon TL hibe kazandı

Son dakika haberlerine göre "BİGG Arçelik Garage" programında başarılı olan 8 girişimci, TÜBİTAK'tan 1,6 milyon TL hibe kazandı.

Son dakika haber... Girişimciler

"BİGG Arçelik Garage" programında başarılı olan 8 girişimci, TÜBİTAK'tan 1,6 milyon TL hibe kazandı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Arçelik'in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage'ın altyapısını kullanan girişimciler, ürettikleri prototipleri ve teknolojileri test etme imkanı buluyor. Girişimciler ayrıca Arçelik uzmanlarından mentorluk desteği, temel girişimcilik eğitimi ve program partnerlerinden iş modeli mentorluğu alabiliyor.

Arçelik, 2018 yılından bu yana TÜBİTAK'ın teknogirişimciliği yaygınlaştırmak için kurguladığı hibe destek programı BİGG'in uygulayıcıları arasında yer alan ilk ve tek sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor. Arçelik, BiGG Garage programı kapsamında, yeni dönemde Koç Üniversitesi ve ODTÜ iş birliği ile güçlü bir konsorsiyum kurarak daha fazla girişimciye destek olmayı hedefliyor.

Açıklamada, 8 girişimci ve projesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Abdülkadir Emre Kesici, koza üretimini 6 katına çıkaran akıllı ipek böceği kovanları projesiyle, Abdülkadir Taş fotoelektrik sensörlü otonom drone ile paket taşıma sistemi projesiyle, Engin Ülker ambalaj atıklarını yapay zeka destekli ayrıştırma ve değerlendirme makinası projesiyle, Furkan Bayram mobilya sektörüne yönelik artırılmış gerçeklik uygulaması projesiyle, Sebahattin Ünlü otonom odyometre cihazı projesiyle, Berkay Koçak yapay zekadan faydalanarak tüm tarım alanı yerine tekil bitki bazında müdahale imkanı sağlayan akıllı ilaçlama sistemi projesiyle, Şevval Çimyapan yüksek maliyetli deneylerin, cihazların simülasyon eğitim kitlerinin oluşturulması için artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR/VR) teknolojileri ile yüksek doğrulukta optimize deney protokolleri projesiyle, Betül Gedik elektrospin yöntemiyle polikaprolakton esaslı terapotik ajan taşıyıcı membran projesiyle destek almaya hak kazandı."

Girişimciler, aldıkları hibeler ile kendi şirketlerini kurarak yaratıcı fikirlerini hayata geçirecek.

Araştırma Geliştirme, Arçelik A.Ş., Türk Lirası, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Girişimciler 'BİGG Arçelik Garage Programı' ile TÜBİTAK'tan 1,6 milyon TL hibe kazandı - Son Dakika Ekonomi

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