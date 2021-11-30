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Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

30.11.2021 14:43

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren mahalle bekçisi Talip Güngör (57), yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren mahalle bekçisi Talip Güngör (57), yaşamını yitirdi.

Andırın İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçisi evli ve 2 çocuk babası Talip Güngör, dün akşam görev yaptığı Andırın Hükümet Konağı'nda rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Güngör, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Talip Güngör için Çokak Mahallesi'nde tören düzenlendi. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Ilgın'ın da katıldığı törende, cenaze namazının kılınmasının ardından Talip Güngör'ün cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş, Kalp Krizi, Hisarcık, Andırın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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