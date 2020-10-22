Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor

22.10.2020 11:38
Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi'nde, gecekonducu 135 hak sahibini, modern konutlarda konforlu yaşamla buluşturacak olan kentsel dönüşüm projesinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 65'ler seviyesine gelindi.

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi'nde, gecekonducu 135 hak sahibini, modern konutlarda konforlu yaşamla buluşturacak olan kentsel dönüşüm projesinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 65'ler seviyesine gelindi. İhalesi, canlı yayında 'Konut yapımı karşılığında arsa satışı' modeli şeklinde; kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yer teslimi sözleşmesi Şubat ayında yapılmıştı.

Fiziki gerçekleşme yüzde 65'te

Yüklenici firma, pandemi sürecine rağmen kısa bir sürede hak sahiplerine verilecek olan 8 ile 10 katlı ve 6 bloktan oluşan 317 konutun yapımında yüzde 65'ler seviyesine geldi.Konutların, sözleşmede belirtilen tarihten önce tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, önemli bir ulaşım aksı olan Hürriyet Caddesi'nin, Kepez tarafında yapılıyor. Proje, 65 bin 911 m2 alanda yaklaşık 160 adet gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor.

Tütüncü çözüm için 2009'da düğmeye basmıştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nin bir kısmında 40 yıla yakın yaşanan gecekondu probleminin çözümüne yönelik çalışmayı ise göreve geldiği 2009'da başlatmıştı. Bu kapsamda kentsel dönüşüm projesi alanındaki konut parsellerinin mülkiyetinin Hazine'den, Belediye'ye devrinin yapılması sağlamıştı.

Daha sonra alanın; önceki dönem yapılan imar planı, konut alanının büyütülmesi amacıyla revize edilmişti.

Dönüşümle hak sahipleri karlı çıkıyor

Belediyenin yaptığı fizibilite çalışmaları neticesinde ise hak sahiplerinin, gecekondudan tapularını alıp, arsalarını kat karşılığı müteahhitlere vermeleri halinde net bir tane daire sahibi olamayacağı, bazı hak sahiplerinin ise arsa kullanımlarına karşılık 17 m2, 20 m2 gibi tapular alabileceği belirlenmişti.Bundan dolayı söz konusu alandaki tapu sorununun Kentsel Dönüşüm projesiyle çözülmesi kararı alınmıştı.Kentsel dönüşümle hak sahiplerine arsası üzerinden hak sahipliği miktarının yüzde 50'si oranında daire m2'si verilecek. Yani 400 m2 hak sahipliği olan bir kişi 200 m2'lik bir daireyi ücret ödemeden alabilecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm

Kepez Belediyesinin başvurusu sonrası Bakanlar Kurulu, kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı gecekondu bölgesini 6306 sayılı Yasa kapsamında 'Riskli Alan' ilan etmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar da 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Riskli Alandaki gerekli iş ve işlemleri yürütülmesi için Kepez Belediyesi'ni yetkilendirmişti.

Hak sahiplerine kira yardımı

Daha sonra hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmış, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulanması için belediyeye yetki veren ön protokolle, hak sahiplerine verilecek alan m2'leri de belirlenmişti.Hak sahipleri, proje alanı üzerindeki evlerini de kendileri yıkarak, alanı tahliye etmişti.Hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 ay boyunca ödenen kira yardımı haklarından da faydalanıyor.Yapımı devam eden proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkanlarının olduğu konutlarda yaşama imkanı sunulacak. - ANTALYA

Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor
Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor
Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor

Kentsel Dönüşüm, Hürriyet, konut, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gülveren'in 40 yıllık hayali tamamlanıyor - Son Dakika


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