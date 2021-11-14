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SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz - Son Dakika

SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz

14.11.2021 18:25

Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz'Yeni ekiple, iyi bir oyuncu grubuyla güzel futbol oynamak istiyoruz''Genci, yaşlısı yok.

Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz

'Yeni ekiple, iyi bir oyuncu grubuyla güzel futbol oynamak istiyoruz'

'Genci, yaşlısı yok. Kim gerekirse o oynuyor'

'Ferdi'nin tercihi ne olursa olsun biz TFF olarak her zaman yanında olacağız'

A Milli Takım, Karadağ'a gitti

İbrahim YILDIZ/ - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, '3 maç önce çok farklı bir tablo vardı. Bugünkü tablonun ise gurur ve keyfi var. Diğer taraftan da kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz' dedi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacağı maç için Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, yolculuk öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cebelitarık'a karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Altıntop, şöyle konuştu: 'Karşı takım kim olursa olsun, oyunumuz, azmimiz, dizilişimiz ve modern futbolun gerektirdiği şeyleri sahaya yansıtmamız çok önemliydi. Takım olma yolunda güzel bir adım attık. Saha dışında çok iyi olursak, bu da sahaya en iyi şekilde yansır. Herkes fedakarlık yapıyor, kuralları uygulamaya çalışıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. 3 maç önce çok farklı bir tablo vardı. Bugünkü tablonun ise gurur ve keyfi var. Diğer taraftan da kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.'

'YENİ EKİPLE, İYİ BİR OYUNCU GRUBUYLA GÜZEL FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ'

Modern futbolun gerektirdiği şekilde oynamak istediklerini belirten Altıntop, 'Yeni ekiple, iyi bir oyuncu grubuyla, sahada güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Modern futbolun gerektirdiği şekilde oynamak istiyoruz. Futbolcularımızın da yaklaşımı, tutumu, azmi ve iletişimlerinin arttığını görüyoruz. Bu da sonuçlara yansıyor' diye konuştu.

'GENCİ, YAŞLISI YOK. KİM GEREKİRSE O OYNUYOR'

A Milli Takım düzeyinde 'genç oyuncu', 'yaşlı oyuncu' olmadığını söyleyen Hamit Altıntop, 'Genci, yaşlısı yok. Kim gerekirse o oynuyor. Yaşa bakmamak gerekir. Genç olması biraz daha ilgisini çekebiliyor. Merak oluşturuyor. Ama hep iyi, yetenekli, potansiyelli futbolcular olduğunun farkındaydık. Ama bizim farklı yaptığımız şey, onlara cesaret ve sorumluluk verip sahaya sürmek. Onlar da bizi mahcup etmiyor. Şu anda iyi bir görüntü var. Bunun değerini bilmek gerekir. Çalışmaya, konsantrasyonumuzu yüksek tutmayı ihmal etmemek gerekiyor' dedi.

'FERDİ'NİN TERCİHİ NE OLURSA OLSUN BİZ TFF OLARAK HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ'

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimiyle ilgili bir gelişmenin olup olmadığı yönündeki soruya Altıntop, 'Böyle konuları iki maç arası konuşmak çok hoş değil. Ama hocamızın belirttiği gibi, oyuncularla görüşüyoruz. Ferdi'yle bir görüşmesi oldu. Ben de sonradan katıldım. Kendisini tanıma fırsatı buldum. Ondan aylar önce Şenol (Güneş) hoca ve ekibi bir görüşme yapmıştı. Biz duruşumuzdan, fikirlerimizden ve değerlerimizden bahsettik. O da kendi görüşlerini paylaştı. Gelecekte ne olur, ne olmaz onu şu anda kestiremiyorum. Ama her futbolcu arkadaşımızın başarılı olmasını ve sadece saha içinde değil, saha dışında da iyi birey olmalarını istiyoruz. Tercihi ne olursa olsun biz TFF olarak böyle kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız' yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz
SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz
SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz
SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz
SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz

Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Hamit Altıntop: Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz - Son Dakika
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