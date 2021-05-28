İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bayraklı 7057 Sokak'ta M.D. ile Ş.A. ve H.A, arasında "motosiklet yüzünden" tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. silahla yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi Yeni Girne Bulvarı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Daha sonra M.D'yi silahla yaralayan Ş.A. ve H.A, motosikletle hastane önüne gelerek tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Açılan ateş sonucu, M.D'nin akrabaları S.K. ile N.K. ve hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan K.D. ile S.A.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan başına mermi isabet eden K.D. ile göğsünden vurulan N.K, ameliyata alındı.

N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, eşini doğum kontrolü için hastaneye getiren bir kişinin otomobiline de kurşunlar isabet etti.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.