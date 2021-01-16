Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
Gölova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran şahinin kanadından yaralı olduğunu fark etti.
Güvenlik güçlerince görevlilere teslim edilen şahin, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA
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