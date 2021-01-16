Güvenlik güçlerince görevlilere teslim edilen şahin, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Gölova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran şahinin kanadından yaralı olduğunu fark etti.

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan