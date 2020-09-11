Son dakika haber | HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

Son dakika gündem haberi... HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. HDP Milletvekili Tosun'un, Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Tosun'un katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Tosun'un terör örgütü PKK/KCK hiyerarşik yapısına girerek, örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Tosun'un avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Öte yandan mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

Son Dakika

Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel

Ankara'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

Korona sürecinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a iki yeni özellik geliyor

Geliştirdiği uygulamayla 16 yıl sonra özüne dönen Facebook'a sadece öğrenciler girebilecek

İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları

46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti

Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı

Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi

Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak

'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu! Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar kamerada

Son dakika! Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 'Tecavüzden tutuklandı' iddialarına cevap: Görevimin başındayım

Çocuk istismarı sahneleri içeriyordu! RTÜK'ün yayından kaldırdığı Netflix yapımı filme dünyadan tepki yağdı

Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda