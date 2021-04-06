DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU

06.04.2021 16:30

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 582'nci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 582'nci günde de sürüyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinden 2015'te, 17 yaşında lokantada çalışırken, kaçırılan oğlu Özkan için Muş'tan küçük oğlu Resul ile gelen Türkan Bayrak'ın eyleme katılmasıyla aile sayısı, 222 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'HDP KANDIRDI'

HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere, 2015 yılında 17 yaşındayken İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki lokantada çalışırken, kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için Muş'un Malazgirt ilçesinden küçük oğlu Resul ile birlikte gelen Türkan Bayrak da katıldı. Oğlunun HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını dile getiren Bayrak, Oğlum İstanbul'a çalışmaya gitmişti, 1 hafta lokantada çalıştıktan sonra kaçırıldı. Her yerde onu aradık ama bulamadık. HDP tarafından kandırılarak kaçırıldı, oğlumu geri istiyorum. Beni duyuyorsa kaçsın, güvenlik güçlerine teslim olsun diye konuştu.

Annesiyle birlikte evlat nöbetine katılan Resul Tüfekçi (15) ise ağabeyini HDP'den istediğini belirterek, Ağabeyim İstanbul'a gittikten 1 hafta sonra kayboldu. Babam her yeri aradı, bulamadı. Ağabeyimi HDP'den istiyoruz, onun için geldik. HDP, ağabeyimi kandırdı dedi.

DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU
DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 582'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 222 OLDU - Son Dakika
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