Son dakika haber! HİÇBİR BELİRTİ YOKKEN TESTİMİZ POZİTİF ÇIKTI BELKİ SOKAKTA ARANIZDA OLACAKTIM - Son Dakika

Son dakika haber! HİÇBİR BELİRTİ YOKKEN TESTİMİZ POZİTİF ÇIKTI BELKİ SOKAKTA ARANIZDA OLACAKTIM

Son dakika haberi: Müslim SARIYAR/Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL (DHA KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan ve tedavilerini evde geçirmelerine karar verilen hasta ve temasta bulunan kişilerin sokağa çıkmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri her gün düzenli kontrol yapıyor.

Son dakika haber! HİÇBİR BELİRTİ YOKKEN TESTİMİZ POZİTİF ÇIKTI BELKİ SOKAKTA ARANIZDA OLACAKTIM, System.String[]

Müslim SARIYAR/Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL (DHA KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan ve tedavilerini evde geçirmelerine karar verilen hasta ve temasta bulunan kişilerin sokağa çıkmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri her gün düzenli kontrol yapıyor. Sarıyer'de evnide karantinada bulunan bir  hasta,  "Ben testi hiçbir belirti,semptom yaşamadan n yaptırdım. Bu testi yaptırmamış olsaydım şu an sokakta aranızda olacaktım." dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ve temasta bulunan karantina dönemini  evlerinde geçiren kişilerin listesi her gün ilçe sağlık müdürlüğü tarafından polis merkezlerine bildiriliyor. Polis merkezlerinde ise bu kişilerin kontrolü için ayrı ekipler oluşturulmuş durumda. Her sabah kendilerine gelen listeyi alan polis memurları evde karantinada bulunan kişilere, evde kalmaları, sokağa çıkmaları dahilinde hem idari hem de adli k işlem yapılacağını belirtiyorlar. Bu kişilerin ihtiyaçları olduğunda ise rahatlıkla 155'i ya da polis merkezini aramaları isteniyor.

HİÇBİR BELİRTİ YOKKEN TESTİMİZ POZİTİF ÇIKTI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kanantinada kalanlara yönelik denetimini DHA ekibi de izledi. Emirgan Polis Merkezi Amirliği'nde bulunan polis memurları ayrıca bir evde karantinada bulunan ailelere  de ziyarette bulundu. Sosyal mesafe kuralına göre ziyaret edilen 3 kişilik aileden 2 kişinin testi pozitif  idi.  Evde karantinada bulunan hasta, "Benim geçen hafta cuma akşamı pozitif,  eşimin ise pazartesi pozitif olduğu ortaya çıktı. O günden beri evdeyiz. Nerdeyse hiç belirti, semptom yaşamadan test yaptırdım ve pozitif çıktı. Biz aile olarak ciddi korunuyor ve iyi izole ettiğimizi düşünüyorduk. Gerçekten dikkat etmek lazım. Kalabalıklara karışmamız lazım. Ben testi hiçbir semptom olmadan  yaptırdım. Bu testi yaptırmamış olsaydım şu an sokakta aranızda olacaktım. En basitinden ekmeğinizi bile alamıyorsunuz. Komşular yardımcı oluyor. Evde bile maskeliyiz. Kızımızın ise negatif ama o da karantinada" diye konuştu.

Tarabya Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı polisler ise gittikleri başka bir evde bulunan  hasta ise, "Ev hanımıyım. Aslında dışarı çıkan biri de değilim. Ancak belirtiler olunca test yaptırdık. Pozitif çıktı. O günden beri de evdeyim. Eşim ve çocuğum da evde" dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Karar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! HİÇBİR BELİRTİ YOKKEN TESTİMİZ POZİTİF ÇIKTI BELKİ SOKAKTA ARANIZDA OLACAKTIM - Son Dakika

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