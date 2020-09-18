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Cenazeler için hazırlanan yerlerden detaylar

Cenazelerden detaylar

Cenaze namazının kılınması

Cenazelerin defin işlemlerinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için defin işlemi gerçekleştirildi. Cenazede, vefat eden kişilerin yakınları ve sağlık çalışanları koruyucu kıyafetleri ile yer aldı.