Son dakika haber | Hindistan'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenler toprağa verildi - YENİ
Son dakika gündem haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenazeler için hazırlanan yerlerden detaylar Cenazelerden detaylar Cenaze namazının kılınması Cenazelerin defin işlemlerinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için defin...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenazeler için hazırlanan yerlerden detaylar
Cenazelerden detaylar
Cenaze namazının kılınması
Cenazelerin defin işlemlerinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için defin işlemi gerçekleştirildi. Cenazede, vefat eden kişilerin yakınları ve sağlık çalışanları koruyucu kıyafetleri ile yer aldı.
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