Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir'de AK Parti'li Aydemir'in babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in babası Ahmet Aydemir'in cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Edremit ilçesinde bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış oturumuna katılan Soylu, il merkezine geçti. Bakan Soylu, Zağnos Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Milletvekili Aydemir ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ahmet Aydemir'in naaşı, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Törende, Aydemir'in ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşlar hazır bulundu.