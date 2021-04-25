İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da güvenlik toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Yalova'da güvenlik toplantısı yapıldı.

Yalova Uygulama Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, uyuşturucu ile mücadele, deprem, göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve diğer yetkililer katıldı.

Daha sonra Yalova Belediyesine geçen Soylu, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.