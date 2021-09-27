Üye Girişi
İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi - Son Dakika

İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi

27.09.2021 11:00

İSTANBUL'da yaşayan bir çocuk annesi 56 yaşındaki Havva Atik hayalini kurduğu ve 2017 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

İSTANBUL'da yaşayan bir çocuk annesi 56 yaşındaki Havva Atik hayalini kurduğu ve 2017 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

İstanbul Üniversitesi'nde 2021 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kep atma töreninin yapıldığı kampüs içerisindeki mezuniyet törenine İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Özkan, mezunlar ve aileleri katıldı. 2017 yılında azmiyle İletişim Fakültesi'ni kazanan bir çocuk annesi Havva Atik de mezun olan öğrenciler arasında yer aldı. Yaşına rağmen okulda başarılı yıllar geçiren, aynı zamanda ilk kez de üniversite okuyan Atik, gazetecilik bölümünü 3.79'luk diploma notuyla birinci olarak bitirdi.

"BÖLÜMÜ SEÇMEMDE UĞUR MUMCU ÇOK ETKİLİ OLDU"

Hayalini kurduğu bölümü birincilikle bitirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Havva Atik, "Hayalim olan bölümü kazandığım için çok mutluyum. Ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duyduğum, kıymetli duayen Uğur Mumcu bu bölümü seçmemde çok etkili oldu. Bütün yazılarını okurdum. Gazetecilik benim kişiliğime ve karakterime uygun bir meslek. Doğruların peşinde olmak, cesur olmak gibi nedenlerle gazeteciliği tercih ettim. Ben daha önce bir inşaat firmasının ihale finans bölümünde 22 yıl çalıştım. Emekli olduktan sonra sınavlara hazırlandım ve ilk tercihim olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandım. Kendimi gerçekleştirme peşindeyim. ALES'e hazırlanacağım, İngilizcemi ilerletmeye çalışacağım. Sağlığım el verdiği sürece okumaya devam edeceğim" dedi.

"HAVVA ABLA YAPABİLİYORSA BİZ DE YAPARIZ"Üniversite okumasında başta oğlu olmak üzere hocalarının ve arkadaşlarının da desteğinin olduğunu söyleyen Atik, "Bazı kişiler genç öğrencilerin hakkını yediğimi söylediler ama ben buna katılmıyorum. Çünkü ben bir emek verdim. Geçmişteki hakkımı, 83-84 yılında kullanmam gereken hakkımı 2017 yılında kullandım. Fakülteye başladığımda 53 yaşındaydım. O dönem okulu bırakmaya karar veren öğrenciler, '53 yaşındaki Havva abla yapabiliyorsa biz de yaparız, neden bırakalım' gibi olumlu geri dönüşlerde bulundular. Okula devam ettiler ve çok güzel sohbetlerimiz oldu. Genelde olumlu tepkiler aldım. Oğlumdan, ailemden, arkadaşlarımdan ve hocalarımdan çok büyük destek gördüm. Hepsine teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu. Dereceye girdiğimi telefonla bildirdim, gözleri yaşarmış. Hepimiz çok mutlu olduk" diye konuştu.

"BİR ŞEYİ İSTİYORSANIZ MUTLAKA PEŞİNE DÜŞÜN"

Yaşına rağmen üniversite okumayı tercih etmesinde hırsının değil, istek ve inancının etkili olduğunu vurgulayan Atik, "Beni hırslı olarak nitelendirenler çok oldu ama bu hırs değil. Eğer bir şeyi istiyorsanız mutlaka peşine düşün. Diğer türlü eksik hissediyorsunuz kendinizi. Bir adım atmak eksikliği tamamlamak için iyi bir fırsat. Ben mutluyum. Yapılamayan şeyler insanın içinde ukde kalıyor. Ancak tamamlayınca büyük bir tatmin ve mutluluk duyuyorsunuz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü çok istediğim bir bölümdü. Disiplinli çalıştım ve derslerimi aksatmadım. 3.79 ortalama ile bölümü bitirdiğim için mutluyum. Genç arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Havva Atik'e bölüm birincisi olması nedeniyle plaket takdim edildi. Geri sayımın ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet törenini kutladı.

(Fotoğraf)


İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi
İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi
İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi
İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi
İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, İstanbul Üniversitesi, Uğur Mumcu, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı 11:38 Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı 11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı 10:56 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
11:29 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
11:14 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar         
11:30
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi         
11:03
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement