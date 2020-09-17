Son dakika haber... Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı - Son Dakika

Son dakika haber... Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

Son dakika 3. sayfa haberi: Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı düzenlendi.

Son dakika haber... Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı, System.String[]

Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan bombalı saldırılar devam ediyor. Koalisyon güçlerin lojistik destek taşıyan tıra Irak'ın güneyinde yer alan Babil kentine bağlı el-Miseyb bölgesindeki otobanda bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması soncu tırda hafif maddi hasar oluştuğunu aktarırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmazken, ABD saldırıların arkasında İran'a yakın Şii silahlı grupların olduğunu iddia ediyor. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, bombalı saldırı, Koalisyon, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı - Son Dakika

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