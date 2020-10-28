İstanbul'da cinsel içerikli kaçak ilaç ve ürün operasyonu - Son Dakika

- İstanbul'da cinsel içerikli kaçak ilaç ve ürün operasyonu

İSTANBUL - İnternet üzerinden sağlığı tehlikeye atan zararlı ve ruhsatsız cinsel içerikli ilaç satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İnternet üzerinde cinsel içerikli ilaç satışı yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye'de yasak olan cinsel performansı arttırıcı ilaçların internet üzerinden satışının yapıldığını tespit eden emniyet ekipleri, konuyla ilgili dün Pendik'te bir eve baskın düzenledi. Operasyon yapılan adresteki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen insan sağlığını tehlikeye sokan zararlı ve ruhsatsız 5 bin 845 adet cinsel içerikli jel, bin 80 adet 'geciktirici' sprey ile 2 bin 185 adet enerji içeceği, 2 bin 230 adet çikolata ve 204 adet parfüm ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan zanlılar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldığı bildirildi.