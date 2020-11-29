Son dakika haber: KORONAVİRÜS KISITLAMASININ ARDINDAN SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika

Son dakika haber: KORONAVİRÜS KISITLAMASININ ARDINDAN SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
29.11.2020 16:05
Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Üsküdar ve Kadıköy Sahilleri'nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibariyle sona erdikten sonra güneşli havayı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Üsküdar Sahili ve Kadıköy'de bulunan Caddebostan ve Moda Sahili'nde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da deniz havası aldı. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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