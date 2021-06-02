Son dakika haber! İstanbul'da narkotik operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 11 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 6'sı yabancı 20 şahıs yakalanırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ümraniye olmak üzere 11 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda polis, 29 kilo 100 gram metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilogram 655 gram Afyon sakızı ve 686 adet hap ele geçirildi. Operasyon anı polis kamarasına yansırken, olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.



Zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri tencerelerde çoğaltım yaptıktan sonra plastik kap içerisine koyarak piyasaya süreceği öğrenildi.



Yakalanan 29 kilo 100 gram metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilogram 655 gram Afyon sakızı ve 686 adet hap, 5 adet hassas terazi, 36 şişe aseton ve çoğaltma işleminde kullanılan malzemeler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi. Yakalanan 20 şüpheliden 11'i sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL