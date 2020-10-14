İstanbul merkezli 3 ilde sahte içki operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika

Jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt genelinde sahte içki zehirlenmelerine bağlı ölüm olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, H.K'nin elebaşı olduğu suç örgütünün, merdiven altı üretilen sahte içkileri piyasaya sürdüğü belirlendi.

İstanbul, Adana ve Bursa'da faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri H.K'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda damıtma kazanı, 2 havalandırma ve soğutma sistemi, 2 bin 600 litre damıtılmış kaçak alkol, 3 bin 500 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek, 29 bin lira, 3 bin 350 dolar, 630 avro ile 32 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.