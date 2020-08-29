Son dakika haber! İzmir'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada, tabancayla açılan ateş sonucu göğsünden vurulan kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüdüğü ileri sürülen Vasvi E., ile O. A. A., karşılaştı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O. A. A., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak Vasvi E'ye ateş etti. Vasvi E., göğsünden vurularak ağır yaralanırken, şüpheli O. A. A., ise hızla olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Vasvi E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vasvi E. daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vasvi E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında, silahlı saldırgan O.A.A., kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan O.A.A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR