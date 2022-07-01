Son dakika haber: İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon

01.07.2022 11:35
Son dakika haber: İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendiren tarihi eserler ele geçirdi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendiren tarihi eserler ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Çalışmalar sonucu tespit edilen 3 şüpheliye ait Buca ve Karabağlar ilçelerindeki adreslerde yapılan aramada; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Aramalarda; 3 adet üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan mermer mimari parça, 2 adet taş sütun, 11 adet sikke, 1 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 1 adet kurşun obje ve 1 adet kolye ucu ele geçiren ekipler, 3 şüpheli hakkınsa ise adli işlem uyguladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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