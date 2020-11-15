Son dakika haber! Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakcı'dan Adana Valisi Elban'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakcı'dan Adana Valisi Elban'a ziyaret

15.11.2020 15:29
Son dakika haber! Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakcı'dan Adana Valisi Elban'a ziyaret, System.String[]

Son dakika haberleri... Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı'yı makamında kabul etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Elban, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elban, ülkenin en ücra köşelerinde, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canla başla görev yapan jandarma teşkilatının tüm mensuplarına başarı diledi.

Süleyman Elban, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakcı'dan Adana Valisi Elban'a ziyaret - Son Dakika


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