Son dakika haber | Jandarmadan helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
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Son dakika haber | Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

14.10.2022 14:52
Son dakika haber | Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Son dakika haberi... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından helikopterli trafik denetimi yapıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından helikopterli trafik denetimi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile beraber vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ile kazaları en aza indirmek amacıyla helikopterli trafik denetimi yaptı. Ekipler, Kayseri- İncesu, Kayseri- Niğde, İncesu- Erciyes mevkii, Kayseri- Yahyalı, Develi-Develi ve Develi- Tomarza Yolu üzerinde denetim yaptı.

Yapılan açıklamada, karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kayseri gündem: Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı Kayseri gündem: Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Jandarmadan helikopterli trafik denetimi - Son Dakika

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