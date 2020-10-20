Son dakika haberleri! Jandarmadan şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Şehir içi ve şehirlerarası otobüslere Anadolu'dan İstanbul'a giriş noktalarından biri olan D-20 Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzerinde denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüslerin sürücülerinin evrakları incelendi, ekipler tarafından otobüs içlerinde maske, mesafe ve hijyen kuralları uyarıları yapıldı. Yolcuların tek tek HES kodlarına bakıldı. Yolcuların maske ve mesafe kuralına uydukları görüldü. Denetimlerde 163 Jandarma asayiş tim, 12 motosikletli jandarma, 42 jandarma trafik timi ve 674 personel görev aldı.

Otobüs şoförü Mehmet Erözdemir, "Denetim çok arka arkaya olursa bizim de saatlerimiz konusunda sıkıntılar oluyor. Diğer türlü zaten yolcularımızı uyarıyoruz. Yolcularımız da genelde bilinçliler, maske, sosyal mesafe konusunda. Şirketimiz gerekli önlemleri alıyor, tekli, çiftli koltuklarımıza dikkat ediyoruz. Hayırlısıyla şundan bir kurtulalım, tek derdimiz bu" dedi. Asos'tan İstanbul'a gelen Tuncer Ergunsoy, "Denetimleri çok beğeniyorum, inşallah herkes uyar biz de bu beladan kurtarırız kendimizi" diye konuştu. Bir başka yolcu Erkin Can ise "Olabildiğince dikkat ediyoruz kişisel olarak. Önlem almaya çalışıyoruz." dedi.